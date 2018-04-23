القاهرة : الإثنين 23 أبريل 2018
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الإثنين 23/أبريل/2018 - 12:44 م

«القباج»: ميكنة أوراق ومستندات 23 مليون أسرة

نيفين القباج مساعد
نيفين القباج مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعي
ولاء جمال
dostor.org/2140047

قالت نيفين القباج مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعي – مدير برنامج تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات لحوالي 23 مليون أسرة، موضحة أن الوزارة ميكنت أوراقهم ومستنداتهم، وسيتم التعامل معهم من خلال الرقم القومي.

وأكدت فى تصريحات لـ "الدستور"، تعاون الوزارة مع هيئة الرقابة الإدارية لعمل منظومة موحدة للسجل الوطني، تحتوى على بيانات كل مواطن فى كافة الجهات، لمنع التدليس او غيره.

وأشارت إلى أنه سيتم أيضا ميكنة الخدمات والوزارات وربطها بعضها البعض من خلال شبكة الكترونية واحدة، وهو ما سيكون نقلة إدارية وحضارية للجهاز الإداري للدولة، لتحقيق الشفافية فى تسجيل البيانات.

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