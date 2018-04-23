حصار أردوغان العالمى يجبره على العودة لنظام «المقايضة»

يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخروج من الأزمات الداخلية، التي وقع فيها قبيل الانتخابات الرئاسية المبكرة، التي دعا لها، والمقررة يوم 24 يونيو.



ولجأ أردوغان بعد عامين من محاولة الانقلاب الفاشلة لطريقة جديدة للقبض على المتهمين بالوقوف وراء المحاولة، من خلال المقايضة مع الدول الأخرى مقابل تسليم أفراد لهذه الدول.



وأكدت شبكة «سكاي نيوز» أن أردوغان استند في استراتيجيته الجديدة على مرسوم صدر في أواخر شهر أغسطس من عام 2017، يسمح له، بعقد صفقات مبادلة للأجانب المحتجزين في بلاده مقابل تسليم الأتراك الموقوفين أو المحكوم عليهم في دول أخرى.



وأشارت إلى أن أروغان استغل هذه الصلاحية للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لتسليم فتح الله جولن رجل الدين الذي يتهمه أردوغان، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، مقابل الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون الذي ألقي القبض عليه في تركيا في شهر أكتوبر من عام 2016 بتهمة الانتماء لشبكة «جولن».



وعرض أردوغان في خطاب تلفزيوني تسليم جولن مقابل الإفراج عن القس، قائلًا: «يقولون أعطونا القس ونقول لهم سلمونا جولن أولًا».



وأكدت الشبكة أن أردوغان لجأ لهذه الطريقة بعد زيادة قوة الحصار الدولي، كما أنه اشترط على اليونان تسليمها 8 جنود أتراك متهمين في محاولة الانقلاب الفاشلة، مقابل الإفراج عن جنديين يونانيين معتقلين في تركيا، إلا أن الرئيس اليوناني رفض.



وأوضحت أن أردوغان يزيد من قبضته على السلطة في تركيا، وهو الأمر الذي سيمكنه من الاستمرار في سياسة المقايضة.