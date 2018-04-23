التحفظ على منتجات غذائية فاسدة وسجائر مجهولة المصدر بالإسكندرية

قررت نيابة شرق الكلية بالإسكندرية، التحفظ على 5 آلاف عبوة جيلي منتهية الصلاحية، وكميات من علب السجائر مجهولة المصدر، وحجز أصحاب المضبوطات على ذمة التحقيقات.



تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بتمكن ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية من ضبط «ج.ع.ح»، 30 سنة، صاحب فرش لبيع الحلوى بدائرة قسم شرطة اللبان، بحوزته 5760 عبوة حلوى جيلي منتهية تاريخ الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.



كما تم ضبط «ج. و. ز»، 30 سنة، المدير المسئول عن محل خردوات، بدائرة قسم شرطة أول الرمل، بحوزته 228 علبة سجائر أجنبية الصنع، ومجهولة المصدر.



وتم ضبط «ا. ع. ب»، 42 سنة، بائع، بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، بحوزته 295 علبة سجائر أجنبية الصنع، ومجهولة المصدر.



فيما تم ضبط «ا. ي. ا»، 24 سنة، المدير المسئول عن محل لبيع الخردوات، بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وضُبط بالمحل 68 علبة سجائر أجنبية الصنع، ومجهولة المصدر.



أيضا تم ضبط «س. ع. م»، 30 سنة، تاجر، بدائرة قسم شرطة باب شرقي، لقيامه بتجميع السلع التموينية المدعمة بقصد الاتجار بها فى السوق السوداء، وضبط بحوزته كمية قدرها 220 لترا من السولار المدعم.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.