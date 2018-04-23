«ممتلكات»: البحرين تُطور بنيتها الأساسية لتنمية القطاع السياحى

قال مسؤول بحريني أن مملكة البحرين تعمل على تطوير بنيتها التحتية لتنمية القطاع السياحي الذي ينمو بشكل مطرد، ويساهم بشكل مؤثر في الناتج المحلي البحريني، ويساهم القطاع السياحي بنحو 6.3 في المائة، بعوائد سنوية تصل إلى نحو 13 مليار دولار.



وأوضح الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، إن ما تشهده البنية التحتية السياحية في البحرين من تهيئة وتطوير يأتي مواكبا للإسهام المطرد للقطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي، وملبيا لاحتياجات مرتادي مرافق ومنشآت هذا القطاع الحيوي.



وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن الحرص المتواصل من قبل الحكومة البحرينية وتنفيذ برنامج عمل الحكومة، انعكس ذلك إيجابًا على المؤشرات السياحية، الأمر الذي يستوجب تعاون جميع الجهات ذات العلاقة لتحقيق المحاور المهمة التي ترتكز عليها استراتيجية تطوير قطاع السياحة.



ودشن الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة أحد المشاريع العقارية التي نفذتها شركة ممتلكات القابضة الذراع الاستثمارية لمملكة البحرين.



ويشهد قطاع السياحة استثمارات في البنية التحتية السياحية بشكل واسع، حيث تمر مملكة البحرين بفترة غير مسبوقة من الاستثمارات في البنية التحتية السياحية، حيث يصل عدد المشاريع السياحية إلى نحو 14 مشروعا استراتيجيا ستساهم في إعادة تشكيل السياحة في البحرين.