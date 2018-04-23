تأجيل إعادة إجراءات متهم في «أحداث عنف البساتين» لـ14 مايو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة،إعادة إجراءات المتهم "أ.س"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف البساتين"، والصادر ضد المتهمين بها الحكم بالسجن المؤبد لمتهم، والسجن المشدد 10 سنوات لـ 9، لـ 14 مايو، للنطق بالحكم.



ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها، "الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتظاهر دون تصريح، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وتكدير السلم العام، وترويع المواطنين، وحرق سيارات تابعة للشرطة".