كوريا الجنوبية توقف بث رسائلها الدعائية قبل قمتها مع الشمالية

أسكتت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، مكبّرات الصوت الضخمة التي تُذيع رسائل موجهة للجنود الكوريين الشماليين المنتشرين على الحدود، وذلك في بادرة مصالحة قبل قمة بين الكوريتين يوم الجمعة.



وأعلنت كوريا الشمالية، يوم السبت، وقف تجاربها النووية وإطلاق الصواريخ البعيدة المدى ما رحب به الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان، مشيدا "بقرار مهم في اتجاه نزاع الأسلحة النووية بالكامل من شبه الجزيرة الكورية".



ورغم بوادر التهدئة التي توالت بين الكوريتين، منذ مطلع السنة، حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الإفراط في التفاؤل.



وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر"، مساء الأحد: "الطريق طويل قبل التوصل إلى نتيجة بخصوص كوريا الشمالية، قد ينجح الامر وقد لا ينجح، المستقبل سيحدد ذلك".



ومن المرتقب أن يلتقي ترامب أيضا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في الأسابيع المقبلة في قمة تاريخية.