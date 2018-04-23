بدء محاكمة الاستئناف لزعيم صرب البوسنة السابق كرادجيتش

مثل الزعيم السياسي السابق لصرب البوسنة رادوفان كرادجيتش، من جديد، اليوم الاثنين، أمام القضاء الدولي في لاهاي، في محاولة لكسر الحكم عليه بالسجن 40 عاما بتهمة الإبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.



ووصل كرادجيتش (72 عاما) إلى قاعة جلسة "آلية المحاكم الجنائية الدولية"، مبتسما.



وفي الجلسة الأولى، التي عقدت في مارس 2016، دانت محكمة الجزاء الدولية للنظر في جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة كرادجيتش بفظائع حصلت في سريبرينيتسا وساراييفو خلال حرب البوسنة.



وأسفر النزاع في هذا البلد الصغير بمنطقة البلقان عن أكثر من مئة ألف قتيل و2،2 مليون مهجر بين 1992 و1995.



والطبيب النفسي السابق هو أرفع مسؤول يمثل أمام القضاء منذ وفاة الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش خلال محاكمته.