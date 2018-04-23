ضبط 20 طن أرز وبلح مجهولة المصدر بمصر القديمة

تمكن رجال مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 20 طن أرز وبلح مجهولة المصدر داخل مخزن مواد غذائية بمنطقة مصر القديمة.



كانت معلومات قد وردت للواء هانى القاضى، مدير إدارة شرطة التموين والتجارة، تفيد بأن، م. م 31 سنة، مسئول عن مركز تعبئة مواد غذائية كائن بسوق ساحل أثر النبي بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، يدير المركز بدون ترخيص، ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، بداخل المخزن بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.



باستهداف المركز أمكن ضبطه، وعُثر بداخله على كمية من المواد الغذائية عبارة عن 10 أطنان أرز، 10 أطنان بلح وجميعها مجهولة المصدر، وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.