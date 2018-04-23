صحيفة بريطانية: لندن تُصر على مغادرة الاتحاد الجمركي

كشفت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية عن إصرار رئاسة الوزراء البريطانية "داوننج ستريت" على مغادرة لندن للاتحاد الجمركي عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي مع بدء رئيسة الوزراء تيريزا ماي ووزراء آخرين تخطي مبادرة حزب العمال أمام مجلس العموم، بوقف مسألة مغادرة المملكة المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.



وأوضحت الصحيفة - في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين - أن الحكومة البريطانية تحركت لطمأنة أعضاء حزب المحافظين الأوروبيين، بعد ورود تقارير تشير إلى أن فريق ماي خلص سرا أن بريطانيا قد تضطر إلى البقاء في الاتحاد الجمركي بعد مفاوضات الـ"بريكست".



وأوضحت الصحيفة أن موظفي الخدمة المدنية في فريق التفاوض البريطاني، يفضلون إبقاء بريطانيا في الاتحاد الجمركي، لتجنب الاضطرار إلى بناء حدود صلبة بعد مفاوضات الـ" بريكست" بين حدودي أيرلندا الشمالية والجنوبية.



واختتمت الصحيفة أن مغادرة الاتحاد الجمركي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيسمح للمملكة المتحدة بإبرام صفقاتها التجارية المستقلة.

