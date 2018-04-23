«فوكس نيوز»: الشرطة اليونانية تنقل المحتجين لمخيم جبريًا

ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الشرطة اليونانية أجبرت المتظاهرين في مدينة جزية لسبوس على ركوب حافلات، ونقلتهم إلى المخيم، فى عملية استمرت أقل من عشر دقائق.



وكان المهاجرون الذين نصبوا خيامًا بأحد ميادين مدينة ميتيلينى يطالبون بحرية التنقل التى تشمل انتقالهم إلى دول أوروبية أخرى بمجرد منحهم اللجوء.



كما أشارت الشبكة إلى أن حشدا من المواطنين حاصر المهاجرين، ليل الأحد، وطالبهم بمغادرة الميدان، فيما اشتبك معهم عدد من المتطرفين المناهضين لتواجد المهاجرين.