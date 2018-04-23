الشرطة الأمريكية تفتش المدارس بحثًا عن منفذ هجوم ولاية تنيسي

فتشت الشرطة الليلة الماضية المدارس العامة بغرض تأمينها عند فتحها صباح اليوم الإثنين، فيما تواصل بحثها عن مسلح لاذ بالفرار بعدما قتل أربعة أشخاص في مطعم قرب ناشفيل بولاية تنيسي الأمريكية.



وقال مسؤولو على صفحة إدارة مدارس ناشفيل العامة على فيسبوك إن كل المدارس جرى تفتيشها وسيتم فحصها مرة ثانية قبل إعادة فتحها صباح اليوم.



وأضافوا أنه سيجري تعزيز الإجراءات الأمنية عند المحطات المخصصة لحافلات المدارس، ولن يسمح للزائرين بدخول المدارس.



وقال الكابتن دانيال نيوبرن من شرطة ناشفيل إن المهاجم المشتبه به ترافيس رينكينج، 29 عامًا، وهو من ولاية إيلينوي، سيواجه اتهامات عدة بالقتل ويعتقد أنه لا يزال مسلحا.



ولم تتوصل الشرطة حتى الآن إلى الدافع وراء الهجوم الذي نفذه رينكينج، بعدما نزل من شاحنته الصغيرة وهو شبه عار، إلا من سترة خضراء اللون، ثم بدأ في إطلاق النار.