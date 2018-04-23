القاهرة : الإثنين 23 أبريل 2018
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09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
03:37 م

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة
03:16 م

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان
03:14 م

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة
02:35 م

«عريقات»: «لو كان أحمد ياسين بيننا لشارك فى اجتماع المجلس الوطني»
01:59 م

الكنيسي: بعض الإعلاميين حاربونا بـ«الوزراء» لعدم إنشاء النقابة
01:44 م

بالأرقام.. تفاصيل مشروع تطوير مستشفى الإسماعيلية العام
12:39 م

رئيس وزراء اليابان يثير أزمة بسبب «قُربان» ضريح ياسوكوني
حوادث
الإثنين 23/أبريل/2018 - 12:32 م

30 أبريل.. الحكم في طعون متهم بـ«حرق سيارة شرطة» بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام محفوظ
dostor.org/2140018

حجزت المحكمة العسكرية العليا للطعون، الحكم، في الطعن بالنقض، المقدم من المتهم علاء الونش، على الحكم الصادر بسجنه 15 سنة، في القضية رقم 127 لسنة 2016 جنايات عسكرية، الإسكندرية، لجلسة 30 أبريل الجاري.

وكانت المحكمة العسكرية، أصدرت أحكاما فى القضية، تترواح ما بين "المؤبد والمشدد" بحق المتهمين، ووجهت للمذكور، اتهامات بـ"تخريب ممتلكات عامة، والشروع في قتل ضابط ومجند، وحيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة نارية، والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف".

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