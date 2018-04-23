30 أبريل.. الحكم في طعون متهم بـ«حرق سيارة شرطة» بالإسكندرية

حجزت المحكمة العسكرية العليا للطعون، الحكم، في الطعن بالنقض، المقدم من المتهم علاء الونش، على الحكم الصادر بسجنه 15 سنة، في القضية رقم 127 لسنة 2016 جنايات عسكرية، الإسكندرية، لجلسة 30 أبريل الجاري.



وكانت المحكمة العسكرية، أصدرت أحكاما فى القضية، تترواح ما بين "المؤبد والمشدد" بحق المتهمين، ووجهت للمذكور، اتهامات بـ"تخريب ممتلكات عامة، والشروع في قتل ضابط ومجند، وحيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة نارية، والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف".