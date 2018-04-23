كوريا الجنوبية: القمة المرتقبة تقودنا للسلام مع «الشمالية»

قالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا، اليوم الإثنين، إن القمة المرتقبة بين الكوريتين والأخرى بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة هما حدثان تاريخيان، وإنهما قد تقودان لإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية الذي يمثل رغبة حقيقية للشعب الكوري الجنوبي.



وقالت كانج - حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - " إن قادة الكوريتين سيجتمعون في يوم 27 أبريل الجاري، لإجراء القمة بينهما، وسيلتقي الرئيس مون جيه-إن مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون في الجانب الجنوبي من قرية الهدنة الحدودية بانمونجوم".



كما أوضحت كانج أنه لأول مرة ستطأ قدم الزعيم الكوري الشمالي الجانب الجنوبي، من الخط الفاصل العسكري منذ حوالي 7 عقود من تاريخ الكوريتين المنقسمتين.



وأضافت الدبلوماسية الكورية الجنوبية أن القمة المرتقبة بين الكوريتين ستكون الثالثة من نوعها بعد القمتين السابقتين في عامي 2000 و2007، كما تجري المشاورات لإجراء أول قمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.



