القاهرة : الإثنين 23 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
03:37 م

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة
03:16 م

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان
03:14 م

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة
02:35 م

«عريقات»: «لو كان أحمد ياسين بيننا لشارك فى اجتماع المجلس الوطني»
01:59 م

الكنيسي: بعض الإعلاميين حاربونا بـ«الوزراء» لعدم إنشاء النقابة
01:44 م

بالأرقام.. تفاصيل مشروع تطوير مستشفى الإسماعيلية العام
12:39 م

رئيس وزراء اليابان يثير أزمة بسبب «قُربان» ضريح ياسوكوني
سياسي
الإثنين 23/أبريل/2018 - 11:11 ص

برلمانى: محمد صلاح أبهر العالم بأخلاقه قبل موهبته

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان
dostor.org/2139767

‏وجّه النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التهنئة للاعب العالمى محمد صلاح، نجم نادى ليفربول الإنجليزى، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى هذا الموسم، مؤكدا أن «صلاح» يستحق بكل كفاءة واقتدار هذه الجائزة الكبيرة لأنه أمتع ملايين البشر من محبى وعشاق كرة القدم.

وقال «عابد»، فى بيان له اليوم، إن شباب العالم انبهر ليس بالمهارة والموهبة والأداء الفنى رفيع المستوى لنجم مصر ونادى ليفربول الإنجليزى فقط، ولكن بأخلاق هذا الشاب الجميل الذى هو فخر ونموذج رائع للشباب المصرى الواعد الذى يرفع اسم وعلم مصر عالميا.


وأضاف: «تهانينا القلبية لابننا محمد صلاح، ولكل الرياضيين والشباب المصرى بمناسبة فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، كأول لاعب مصري في التاريخ يفوز بالجائزة وثاني لاعب عربي بعد الجزائري رياض محرز».

وتابع: «محمد صلاح نموذج للشاب المصري المكافح المجتهد الذي استطاع أن يصل للعالمية، وإنني فخور بصلاح أخلاقيا ورياضيا، وأيضا علما، بعد أن شاهدته أمس وهو يتحدث إلى القنوات الأجنبية باللغة الإنجليزية، فشعرت بالفخر بهذا الشاب ابن الغربية، الذى أبهر العالم وتتصارع عليه كثير من الفرق العالمية، فصلاح نموذج للشاب المصري يجب أن يدرس لأبنائنا الصغار، ليس في الرياضة فقط ولكن في التربية والتواضع والجد والاجتهاد».

اقرأ أيضًا
منذ يومين

الكنيسي: بعض الإعلاميين حاربونا بـ«الوزراء» لعدم إنشاء النقابة

منذ أقل من شهر

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا

منذ أقل من شهر

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور

منذ أقل من شهر

مواجهة بين «تيار الاستقلال» و«فى حب مصر» حول معركة هيئة مكتب المهندسين

منذ أقل من شهر

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟

منذ أقل من شهر

مطالب المرأة: «مواصلة الدعم وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا»

الآن

إخماد حريق هائل في 6 منازل بالبحيرة

مقتل قيادى بارز فى «داعش» خلال قصف جوى عراقى بسوريا

سفير الاتحاد الأوروبي يهنئ محمد صلاح على جائزة «الأفضل»

منع ضابط بالجيش السويسرى من دخول مصر

الأكثر قراءة

بيان عاجل لـ«الداخلية» بعد قليل

اليوم.. محاكمة عامل جمع بين زوجتين «مسيحية» و«مسلمة»

الروبوت «هارموني».. أحدث ثورة جنسية آلية

مفاجأة.. نجم الدراويش يدخل حسابات كوبر لتعويض النني

ألبومات الصور

وزير التعليم العالي يترأس مجلس جامعة المنصورة

بالصور.. ندوات لـ«وحدة مناهضة العنف ضد المرأة» بجامعة المنيا

مباراة الزمالك والأسيوطى

4 بوسترات دعائية منفردة لأبطال مسلسل «ليالى أوجينى»

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

ads
الأكثر قراءة

بيان عاجل لـ«الداخلية» بعد قليل

اليوم.. محاكمة عامل جمع بين زوجتين «مسيحية» و«مسلمة»

الروبوت «هارموني».. أحدث ثورة جنسية آلية

مفاجأة.. نجم الدراويش يدخل حسابات كوبر لتعويض النني

كشكول

رئيس الفيوم الأزهرية يكرم الفائزات في مسابقة القرآن الكريم

رئيس البحيرة الأزهرية: لا توجد شكاوى من امتحانات النقل الابتدائي

"مرتجي" تكشف موقف شمال سيناء من النظام التعليمي الجديد

المفتي: ترك التعليم الديني للممارسة الفردية العشوائية يُخرج علينا المتطرفين

تعليم شمال سيناء: إقامة امتحانات الثانوية بالمحافظة "مطلب شعبي"

الأمصار

أبرز عناوين صحف الإمارات

قطر تنفي اعتراضها لطائرة ركاب إماراتية

أبرز ما جاء في الصحف الفلسطينية

فلسطين: قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات موسعة

فلسطين: استشهاد مواطن في انفجار بـ «بيت لاهيا»

منوعات

ياباني يكتشف زجاجًا يُصلح كسوره ذاتيًّا

«أنا مصراوية» تسعد 200 طفل يتيم

المرأة المصرية أجمل نساء العالم.. 10 أسباب وراء تصدرها «تويتر»

ولاد الكار

صلاح سالم: لا توجد حرية في الوطن العربي.. نحتاج لـ«علمانية معتدلة».. و«الأهرام» ليست على ما يرام

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك