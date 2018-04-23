برلمانى: محمد صلاح أبهر العالم بأخلاقه قبل موهبته

‏وجّه النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التهنئة للاعب العالمى محمد صلاح، نجم نادى ليفربول الإنجليزى، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى هذا الموسم، مؤكدا أن «صلاح» يستحق بكل كفاءة واقتدار هذه الجائزة الكبيرة لأنه أمتع ملايين البشر من محبى وعشاق كرة القدم.



وقال «عابد»، فى بيان له اليوم، إن شباب العالم انبهر ليس بالمهارة والموهبة والأداء الفنى رفيع المستوى لنجم مصر ونادى ليفربول الإنجليزى فقط، ولكن بأخلاق هذا الشاب الجميل الذى هو فخر ونموذج رائع للشباب المصرى الواعد الذى يرفع اسم وعلم مصر عالميا.





وأضاف: «تهانينا القلبية لابننا محمد صلاح، ولكل الرياضيين والشباب المصرى بمناسبة فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، كأول لاعب مصري في التاريخ يفوز بالجائزة وثاني لاعب عربي بعد الجزائري رياض محرز».



وتابع: «محمد صلاح نموذج للشاب المصري المكافح المجتهد الذي استطاع أن يصل للعالمية، وإنني فخور بصلاح أخلاقيا ورياضيا، وأيضا علما، بعد أن شاهدته أمس وهو يتحدث إلى القنوات الأجنبية باللغة الإنجليزية، فشعرت بالفخر بهذا الشاب ابن الغربية، الذى أبهر العالم وتتصارع عليه كثير من الفرق العالمية، فصلاح نموذج للشاب المصري يجب أن يدرس لأبنائنا الصغار، ليس في الرياضة فقط ولكن في التربية والتواضع والجد والاجتهاد».