«السويدى»: لا صلة لنا باتفاقية المناطق اللوجستية مع «الفطيم»

كشفت شركة السويدى إليكتريك، فى إفصاحها للبورصة، الصادر منذ قليل، عن عدم صلتها باتفاقية لإقامة مناطق لوجستية مع شركة «الفطيم»، ردًا على أنباء تم تداولها بهذا الشأن.



وأعلنت وزارة التموين، الأسبوع الماضي، طرح أراضٍ بنظام حق الانتفاع وبناء مناطق لوجستية وأسواق في المحافظات لتوفير السلع والخدمات بها، وذلك في إطار التعاقد الموقع بين جهاز تنمية التجارة الداخلية مع شركة «أسواق مصر»، التابعة لمجموعة السويدي، وإحدى السلاسل التجارية كارفور - الفطيم.



كانت القوائم المالية للشركة قد أظهرت، خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفاع صافي الأرباح المحققة إلى 3.05 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 1.66 مليار جنيه بالنصف المقارن من 2016.



يذكر أن السويدي إليكتريك نوهت، في مطلع فبراير الماضي، بأنها تتفاوض حول مشروع دمج إنشاء محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس، ومشروع توليد كهرباء من طاقة الرياح بمنطقة رأس غارب - محافظة البحر الأحمر، وذلك بالتعاون مع ماروبيني اليابانية، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل الإماراتية.



وفي يناير الماضي، وقّعت شركة السويدي إليكتريك المصرية مع شركة ماروبيني اليابانية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل الإماراتية اتفاقًا مبدئيًا لدمج مشروعين وتطويرهما.



وقالت السويدي، في 20 نوفمبر 2017، إنها تجري مفاوضات مع وزارة الكهرباء والطاقة للحصول على 6 قطع أراضٍ، تستخدمها في تشغيل 6 محطات كهرباء من طاقة الرياح.