«الجندي»: منظومة النظافة الجديدة قادرة على التخلص من القمامة

أكد وزير التنمية المحلية، اللواء أبوبكر الجندي، مواصلة المحافظات تأدية دورها في التعامل بشكل سليم مع القمامة في قطاعات الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية.



وأضاف، في تصريحات لـ«الدستور»، أن منظومة النظافة الجديدة تمتلك القدرة الحقيقية على التخلص من القمامة المتراكمة في الشوارع والميادين والمتنزهات العامة، وتقضي نهائيًا على الأضرار المسببة للبيئة والمواطنين.



وأشار إلى أن منظومة المخلفات التي تم التوافق عليها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تتناسب مع طبيعة كل محافظة، وحجم المخلفات والتراكمات وفقًا للتقارير المقدمة من المحافظين فيما يخص قطاعات محافظاتهم.



وأضاف أنه تم إعداد 26 مخططا لكل محافظة، بالتعاون مع الخبراء والاستشاريين، بالإضافة إلى الجامعات ومراكز البحث العلمي؛ ليتم تسليم مخطط متكامل خاص بكل محافظة لضمان استدامة إدارة المنظومة من قبل المحافظات بكفاءة عالية.