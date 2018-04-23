«الجندي»: القمامة ثروة حقيقية يجب استغلالها

قال وزير التنمية المحلية، اللواء أبوبكر الجندي، إن الوزارة تتعامل مع القمامة باعتبارها على قائمة أولويات الحكومة؛ حرصًا على نظافة وتجميل المحافظات.



وأكد الجندي، لـ«الدستور»، أنه لا تراجع عن نظافة المحافظات والاهتمام بالحالة الصحية للمواطن والبيئة لتنقية الهواء، لافتا إلى أن القمامة والنظافة مسئولية مجتمعية تستدعي مشاركة المواطن والحكومة وكافة الأجهزة والمؤسسات الخاصة.



وأوضح أنه يستهدف إعادة تدوير كافة المخلفات للاستفادة من أفضلها، والعمل على تحسين المناخ البيئي العام، مؤكدًا أن القمامة ثروة حقيقية لا بد من استغلالها.