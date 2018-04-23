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الإثنين 23/أبريل/2018 - 11:04 ص

الجامعة العربية تدعو للوقوف بحزم في مواجهة تمويل الإرهاب

الجامعة العربية
الجامعة العربية
أش أ
dostor.org/2139756

أكدت الجامعة العربية أهمية تعزيز التعاون في المجال القانوني والقضائي والأمني بين الدول العربية؛ لمواجهة تحديات الجرائم الإرهابية الراهنة التي تعصف بالمنطقة والعالم أجمع.

جاء ذلك في كلمة السفير، فاضل جواد، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشئون القانونية بالجامعة العربية، خلال افتتاح أعمال الاجتماع الثالث للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، التي بدأت اليوم بالجامعة العربية لبحث مسألة تجريم دفع الفدية.

ودعا «جواد» إلى أهمية ترقية العمل العربي المشترك لمواجهة الخطر البالغ الذي يمثله توفر المال للتنظيمات الإرهابية، مما يمكنها من التجنيد والتحريض واقتناء الأسلحة والمعدات بمختلف أنواعها، ويطور من قدراتها القتالية، مشددا في الإطار ذاته على ضرورة الوقوف على خط واحد بكل حزم وقوة في مواجهة تمويل الإرهاب، وتجفيف منابعه لقطع الطريق على كل التنظيمات الإرهابية.

ونوه «جواد» بقرار مجلس وزراء العدل والداخلية العرب الداعي لتشكيل لجنة مشتركة لدراسة مسألة تجريم دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية، من خلال محاولة إيجاد سند قانوني عربي لذلك، مشيرا إلى أن هذا ما أكدته أيضا العديد من قرارات مجلس جامعة الدول العربية على المستويين الوزاري والقمة، بشأن رفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الإرهابية، وكذلك التأكيد على ضرورة امتناع الدول عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية.

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