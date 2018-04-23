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الإثنين 23/أبريل/2018 - 11:04 ص

السجن 20 عامًا لـ«صلاح عبدالسلام» لتورطه في هجمات باريس

صلاح عبدالسلام،
صلاح عبدالسلام، المشتبه به في هجمات باريس
نيفين أشرف
dostor.org/2139755

قضت محكمة بلجيكية، اليوم الإثنين، بسجن صلاح عبدالسلام، المشتبه به في هجمات باريس، 20 سنة؛ لإدانته في حادث إطلاق نار في بلجيكا عام 2016.

وقالت وكالة الأنباء البلجيكية «بيلجا»، اليوم، إن المحكمة أدانت المشتبه به في هجمات باريس صلاح عبدالسلام، بالشروع في القتل بدافع الإرهاب خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في بلجيكا عام 2016.

ولم يمثل عبدالسلام أو سفيان العياري، الذي قالت الوكالة إنه أدين أيضًا، أمام المحكمة اليوم.

وكان «عبدالسلام» محتجزا في فرنسا للاشتباه في ضلوعه في قتل 130 شخصًا في باريس، خلال هجمات شنها مسلحون من تنظيم «داعش» الإرهابي في نوفمبر 2015.

واتهم أيضا بالشروع في القتل في إطلاق نار وقع قبل أيام من اعتقاله في بروكسل، وفي تفجيرات انتحارية نفذها تنظيم «داعش» في العاصمة البلجيكية في مارس 2016.

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