«برج خليفة» يقدم نسخة من تجربة الواقع الافتراضى «مهمة 828»

تعاونت "قمة برج خليفة"، وشركة "إعمار العقارية"، مع HTC Vive الرائدة في عالم التكنولوجيا لاستعراض النسخة الجديدة المحسّنة من تجربة الواقع الافتراضي "مهمة 828" وذلك خلال "معرض ومؤتمر سوق السفر العربي" الذي تستمر فعالياته حتى 25 أبريل في "مركز دبي الدولي للمؤتمرات".



وتحاكي تجربة الواقع الافتراضي "مهمة 828" تجربة المرور بجميع الطوابق الـ 160 المأهولة بالسكان، وصولًا إلى ساريته وأعلى نقطة فيه، ومن ثم القفز بالمظلة إلى "نافورة دبي".



وتم إعداد تجربة المحاكاة هذه بدقة فائقة لتحبس أنفاس الزوار على مدى أربع دقائق وتغمرهم بإحساس حقيقي وكأنهم يهبطون من قمة البرج كمغامرين محترفين.



وتم تحسين تجربة "مهمة 828" باستخدام نظام HTC Vive Pro الذي يعد أقوى منظومة للواقع الافتراضي، مع تقنية التجاوب باللمس بالتردد المنخفض والتي تصدر اهتزازات وحركات متوافقة مع محتوى بيئة الواقع الافتراضي التي يختبرها المستخدم. وتقدم هذه التحسينات للزوار فرصة اختبار تجربة استثنائية تحاكي الواقع بشكل مذهل، مع منصة للحركة ضمن نطاق معين تحاكي أثر الرياح، مع مشاهد الواقع الافتراضي ذات الدقة الفائقة.



ويمكن لزوار جناح "دبي للسياحة" الذي يحمل الرقم (ME 110) خلال معرض ومؤتمر سوق السفر العربي 2018 اختبار تجربة "مهمة 828" المحسّنة يوميًا بين الساعة 10 صباحا و5 مساءً حتى 25 أبريل، قبل أن تصبح متوفرة في منطقة الأزياء "فاشن أفنيو" في "دبي مول" حيث يمكن للزوار اختبارها مقابل 35 درهما فقط.



ويمكن اختبار تجربة "مهمة 828" عبر ست منصات للواقع الافتراضي في الطابق 125 ومنصة في الطابق 124 في "برج خليفة"، مقابل 35 درهمًا فقط للشخص علاوةً على سعر تذكرة "قمة البرج، برج خليفة".



ويبلغ ارتفاع "برج خليفة" 828 مترًا (2716.5 أقدام) ويضم 200 طابق بما في ذلك 160 طابقًا مأهولًا بالسكان، وهو رقم قياسي على مستوى العالم.