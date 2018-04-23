القاهرة : الإثنين 23 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
03:37 م

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة
03:16 م

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان
03:14 م

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة
02:35 م

«عريقات»: «لو كان أحمد ياسين بيننا لشارك فى اجتماع المجلس الوطني»
01:59 م

الكنيسي: بعض الإعلاميين حاربونا بـ«الوزراء» لعدم إنشاء النقابة
01:44 م

بالأرقام.. تفاصيل مشروع تطوير مستشفى الإسماعيلية العام
12:39 م

رئيس وزراء اليابان يثير أزمة بسبب «قُربان» ضريح ياسوكوني
اقتصاد
الإثنين 23/أبريل/2018 - 11:04 ص

«برج خليفة» يقدم نسخة من تجربة الواقع الافتراضى «مهمة 828»

برج خليفة
برج خليفة
طارق عتمان
dostor.org/2139754

تعاونت "قمة برج خليفة"، وشركة "إعمار العقارية"، مع HTC Vive الرائدة في عالم التكنولوجيا لاستعراض النسخة الجديدة المحسّنة من تجربة الواقع الافتراضي "مهمة 828" وذلك خلال "معرض ومؤتمر سوق السفر العربي" الذي تستمر فعالياته حتى 25 أبريل في "مركز دبي الدولي للمؤتمرات".

وتحاكي تجربة الواقع الافتراضي "مهمة 828" تجربة المرور بجميع الطوابق الـ 160 المأهولة بالسكان، وصولًا إلى ساريته وأعلى نقطة فيه، ومن ثم القفز بالمظلة إلى "نافورة دبي".

وتم إعداد تجربة المحاكاة هذه بدقة فائقة لتحبس أنفاس الزوار على مدى أربع دقائق وتغمرهم بإحساس حقيقي وكأنهم يهبطون من قمة البرج كمغامرين محترفين.

وتم تحسين تجربة "مهمة 828" باستخدام نظام HTC Vive Pro الذي يعد أقوى منظومة للواقع الافتراضي، مع تقنية التجاوب باللمس بالتردد المنخفض والتي تصدر اهتزازات وحركات متوافقة مع محتوى بيئة الواقع الافتراضي التي يختبرها المستخدم. وتقدم هذه التحسينات للزوار فرصة اختبار تجربة استثنائية تحاكي الواقع بشكل مذهل، مع منصة للحركة ضمن نطاق معين تحاكي أثر الرياح، مع مشاهد الواقع الافتراضي ذات الدقة الفائقة.

ويمكن لزوار جناح "دبي للسياحة" الذي يحمل الرقم (ME 110) خلال معرض ومؤتمر سوق السفر العربي 2018 اختبار تجربة "مهمة 828" المحسّنة يوميًا بين الساعة 10 صباحا و5 مساءً حتى 25 أبريل، قبل أن تصبح متوفرة في منطقة الأزياء "فاشن أفنيو" في "دبي مول" حيث يمكن للزوار اختبارها مقابل 35 درهما فقط.

ويمكن اختبار تجربة "مهمة 828" عبر ست منصات للواقع الافتراضي في الطابق 125 ومنصة في الطابق 124 في "برج خليفة"، مقابل 35 درهمًا فقط للشخص علاوةً على سعر تذكرة "قمة البرج، برج خليفة".

ويبلغ ارتفاع "برج خليفة" 828 مترًا (2716.5 أقدام) ويضم 200 طابق بما في ذلك 160 طابقًا مأهولًا بالسكان، وهو رقم قياسي على مستوى العالم.

موضوعات متعلقة

بينهم 7 فى الإمارات.. أطول 10 مبانِ في العالم

تعرف على أعلى فندق في العالم «مطلي بالدهب»

بعد نشوب الحريق به.. أبرز المعلومات عن «برج ترامب»

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

منذ أقل من شهر

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ أقل من شهر

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

منذ أقل من شهر

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

منذ أقل من شهر

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

منذ أقل من شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

الآن

إخماد حريق هائل في 6 منازل بالبحيرة

مقتل قيادى بارز فى «داعش» خلال قصف جوى عراقى بسوريا

سفير الاتحاد الأوروبي يهنئ محمد صلاح على جائزة «الأفضل»

منع ضابط بالجيش السويسرى من دخول مصر

الأكثر قراءة

بيان عاجل لـ«الداخلية» بعد قليل

اليوم.. محاكمة عامل جمع بين زوجتين «مسيحية» و«مسلمة»

الروبوت «هارموني».. أحدث ثورة جنسية آلية

مفاجأة.. نجم الدراويش يدخل حسابات كوبر لتعويض النني

ألبومات الصور

وزير التعليم العالي يترأس مجلس جامعة المنصورة

بالصور.. ندوات لـ«وحدة مناهضة العنف ضد المرأة» بجامعة المنيا

مباراة الزمالك والأسيوطى

4 بوسترات دعائية منفردة لأبطال مسلسل «ليالى أوجينى»

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

ads
الأكثر قراءة

بيان عاجل لـ«الداخلية» بعد قليل

اليوم.. محاكمة عامل جمع بين زوجتين «مسيحية» و«مسلمة»

الروبوت «هارموني».. أحدث ثورة جنسية آلية

مفاجأة.. نجم الدراويش يدخل حسابات كوبر لتعويض النني

كشكول

رئيس الفيوم الأزهرية يكرم الفائزات في مسابقة القرآن الكريم

رئيس البحيرة الأزهرية: لا توجد شكاوى من امتحانات النقل الابتدائي

"مرتجي" تكشف موقف شمال سيناء من النظام التعليمي الجديد

المفتي: ترك التعليم الديني للممارسة الفردية العشوائية يُخرج علينا المتطرفين

تعليم شمال سيناء: إقامة امتحانات الثانوية بالمحافظة "مطلب شعبي"

الأمصار

أبرز عناوين صحف الإمارات

قطر تنفي اعتراضها لطائرة ركاب إماراتية

أبرز ما جاء في الصحف الفلسطينية

فلسطين: قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات موسعة

فلسطين: استشهاد مواطن في انفجار بـ «بيت لاهيا»

منوعات

ياباني يكتشف زجاجًا يُصلح كسوره ذاتيًّا

«أنا مصراوية» تسعد 200 طفل يتيم

المرأة المصرية أجمل نساء العالم.. 10 أسباب وراء تصدرها «تويتر»

ولاد الكار

صلاح سالم: لا توجد حرية في الوطن العربي.. نحتاج لـ«علمانية معتدلة».. و«الأهرام» ليست على ما يرام

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك