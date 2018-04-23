اليوم.. «سعفان» يسلم شهادات أمان للعمالة غير المنتظمة بالدقهلية

يزور وزير القوي العاملة، محمد سعفان، اليوم الاثنين محافظة الدقهلية، لتسليم 1175 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة العاملة بالمشروعات بالمحافظة ، وذلك بحضور المحافظ الدكتور أحمد شعراوي .



وقال الوزير إن نتائج حصر العمالة غير المنتظمة الذى تقوم به الوزارة ومديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة قارب لتسجيل المليونين عامل، على مدى 50 يوما من بدء التسجيل فى أول مارس وحتى 20 إبريل الجاري، بقطاعات المقاولات والصيد والبحر والموانئ والزراعة والمناجم والمحاجر والملاحات من خلال حملة "حماية" التى أطلقتها الوزارة لتسجيل العمالة غير المنتظمة .



وقال إنه يجرى حاليا إدخال بيانات المسجلين أولا بأول بمركز معلومات ديوان عام الوزارة ومراكز المعلومات بالمديريات، حيث يشمل تصنيف المسجلين من هذه العمالة جغرافيا ومهنيا بهذه القطاعات تمهيدا لوضع آلية تنظم عملية تشغيلهم، ووضع رؤية للرعاية الشاملة وفقا لكل فئة بالتنسيق والتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعي، والمالية، والتنمية المحلية، والمحافظات، والنقابات العمالية .



وشدد على اهتمام القيادة السياسية برعاية هذه الفئة من العمال بتوفير سبل الرعاية والحماية اللازمة لها.



وأوضح أنه تم توجيه مديرى مديريات القوى العاملة بضرورة حث المقاولين الذين يستخدمون عمالة موسمية مؤقتة بالإسهام فى شراء شهادة "أمان" لتوفير حماية تأمينية لهم، بما يضمن استقرار أسرهم فى حالة الوفاة أو الإصابة.



يذكر أن وزارة القوى العاملة قد مدت فترة تسجيل العمالة غير المنتظمة حتى نهاية إبريل بدلا من نهاية مارس الماضي من خلال حملة "حماية" لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الذين لم يستطيعوا التسجيل لتوفير سبل الرعاية والحماية اللازمة للفئة أكثر احتياجا.