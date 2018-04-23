حجز قضية «الأطفال» المتهمين بقتل مواطن لـ30 مايو للحكم

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حجز محاكمة عصابة أطفال متهمين بقتل مواطن لجلسة 30 مايو للحكم.



صدر القرار برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير، ومجدي عبدالمجيد، وحسام فتحي، وأمانة سر، سعيد عبدالستار.



وكشف قرار الإحالة، الصادر من نيابة المعادي، عن قيام المتهمين محمود حامد «طالب» 17 سنة، ومحمد هشام «طالب» 17 سنة، وخالد حمادة «طالب» 17 سنة، وعبدالرحمن رضا «طالب»، 17 سنة، ومحمد عامر «طالب» 17 سنة، ومحمود محمد «طالب» 17 سنة، بضرب المجني عليهم: محمد عادل وأحمد عادل وأحمد شعبان ومحمد يحيي، والطفلين خالد جمال وحسني أسامة، وذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذي المادي والمعنوي بهم، وفرض السطوة عليهم مستخدمين الأسلحة البيضاء، وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.



وكشقت التحقيقات عن أن المتهمين قتلوا المجني عليه محمد عادل عمدا بغير سبق الإصرار أو الترصد، بأن اجتمعوا عليه ركلا بالأرجل وأسدى إليه المتهم الأول طعنة نافذة بالصدر مستخدما سلاحا أبيض «مطواة»، بينما قام المتهمان الثاني والسادس بجرحه مستخدمين «مفك» و«كتر»، قاصدين من ذلك قتله، فأحدثوا به الإصابات الواردة في تقرير الطب الشرعي التي أودت بحياته.