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الإثنين 23/أبريل/2018 - 11:03 ص

السفير الفلبيني: سلمنا ردنا للكويت بشأن تهريب الخادمات

السفير الفلبيني لدى
السفير الفلبيني لدى الكويت ريناتو بيدرو أوفيلا،
أش أ
dostor.org/2139751

قال السفير الفلبيني لدى الكويت ريناتو بيدرو أوفيلا، إن السفارة سلمت وزارة الخارجية الكويتية ردها على ما تمت إثارته وتداوله في الآونة الأخيرة، عن قيام فرقة إنقاذ تابعة للسفارة بتهريب الخادمات من منازل كفلائهن.

وأوضح «أوفيلا» في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن أهم ما ورد في الرد، هو أن السفارة تتحرك دائمًا بالتعاون مع الشرطة الكويتية في معظم الحالات، لكن في حال تأخر رد الشرطة، تتحرك السفارة في الحالات الطارئة لإنقاذ العاملات، دون دخول منازل المواطنين الكويتيين.

وأضاف: « بلادي تقدر الضغوط الملقاة على عاتق الحكومة الكويتية، سواء من النواب أو من الشعب، ولذلك تم استدعائي مرتين الأسبوع الماضي، يومي الجمعة والسبت»، لافتًا إلى أن عودة العلاقات الطبيعية بين البلدين، تعتمد على رد فعل الطرفين خلال الأيام القادمة، متوقعًا أن تقوم مانيلا بالرد اليوم.

وردًا على سؤال حول مدى معرفته بالمطالبات النيابية والشعبية برحيله عن الكويت، قال «أوفيلا» إنه علم بتلك المطالبات خلال اجتماعه الأخير مع مسؤولي وزارة الخارجية الكويتية، مشيرًا إلى أنه لا يعرف أبعاد الموقف ولا يستطيع توقعها، فإما أن تعود الأمور إلى طبيعتها، أو يتفاقم الوضع، وهذا ما ستكشف عنه الساعات القادمة.

وحول ما إذا كانت زيارة الرئيس الفلبيني إلى الكويت ما زالت قائمة، قال السفير الفلبيني لدى الكويت: « لا أعلم حتى الان، لكن ستظل الزيارة قائمة إذا عادت الأمور إلى المؤشر الطبيعي بين البلدين، أما إذا تفاقم الوضع فبالطبع سيتم تأجيل الزيارة».

وأشار إلى أن الدبلوماسيين المنتدبين من الخارجية الفلبينية إلى السفارة، لتسهيل إجراءات مخالفي الإقامة للاستفادة من المهلة التى حددتها وزارة الداخلية للمخالفين لتسوية أوضاعهم، بعضهم قد عاد إلى مانيلا، والبعض الآخر مازال في الكويت، نافيا أن يكون أيا منهم قد اشترك في عمليات تهريب الخادمات.

وكانت الكويت قد شهدت موجة غضب عارمة ومطالبات برلمانية بطرد السفير الفلبيني، بعد التصريحات أدلى بها، في ضوء استدعائه يوم الجمعة الماضية من قبل وزارة الخارجية الكويتية، وتسليمه مذكرتي احتجاج على تصريحات مسئولين فلبينيين مسيئة للكويت، والتصرفات التي قام بها بعض العاملين في السفارة الفلبينية لدى الكويت، والتي تمثل تعديًا وتجاوزًا على سيادة الكويت وقوانينها.

واشتعلت الأزمة بشكل كبير بعد إقرار السفير الفلبيني لدى الكويت، في تصريح لصحيفة «الأنباء» الكويتية، بصحة مقطع الفيديو الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفريق «تدخل سريع» فلبيني، يكشف تهريب العمالة المنزلية من منازل المواطنين الكويتيين في سيارات تحمل لوحات دبلوماسية، وقوله إن الفريق يتكون من سبعة أشخاص، ويتدخل في الحالات الطارئة التي لا يمكنها انتظار مخاطبة وزارتي الداخلية والخارجية الكويتيتين، وإنه يقوم بعمليات كهذه منذ أكثر من شهر، وهو دفع وزارة الخارجية الكويتية إلى استدعائه للمرة الثانية يوم السبت الماضي، وإبلاغه إدانتها وشجبها لتلك التصريحات، والتأكيد على أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها الحد من التطاول على سيادة الدولة وقوانينها، وإطلاعه على طبيعة تلك الإجراءات؛ وذلك قبل أن يعدل السفير عن تصريحاته، ويؤكد أن تلك الفرقة لا تدخل منازل الكويتيين، وتعمل في أضيق الحدود في ظل الاعتماد الكامل على السلطات الكويتية الرسمية.

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