«الصحة»: فحص 762 ألف مواطن في مبادرة الرئيس للقضاء علي فيروس سى

قال الدكتور يحيى الشاذلى، نائب رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، المنسق العام لمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي 2020، أن مبادرة الرئيس انتهت من فحص 762 ألف و500 مواطن في جميع المحافظات، منذ انطلاقها فى 13 فبراير الماضى، وذلك فى إطار خطة الوزارة للقضاء على فيروس سى بحلول 2020.



وأشار فى تصريح لـ "الدستور"، إلى أن الفحص المبدئي أثبت وجود الأجسام المضادة لفيروس سي لدى 128700 ألف مواطن، بينما ثبت إصابة 41900 مريض، بعد إجراء تحليل "بي سي آر".



وأوضح، أنه تم صرف الجرعة الكاملة من علاج فيروس سي لـ 19000 مريض، من الذين خضعوا للكشف، وأثبتت التحاليل إصابتهم.



وأضاف، أن الحملة تقوم بالمسح الطبي من خلال إجراء تحاليل Elisa وRapid Test للكشف على الأجسام المضادة لفيروس "سي"، ويتم إجراء تحليل PCR لمن تكون نتائجهم إيجابية لتحليل الأجسام المضادة للتأكد من إصابتهم بالفيروس، ويتم صرف العلاج في نفس اليوم من تاريخ ظهور النتائج بالمجان.

