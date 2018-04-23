مجدي عبد الغفار يهنئ وزير الدفاع بذكرى تحرير سيناء

بعث اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، برقية تهنئة، للفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي؛ بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.



وجاء نص البرقية، كالتالي..



"يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والثلاثين لعيد تحرير سيناء، أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهاني وصادق الأمنيات".



"تأتى ذكرى الخامس والعشرين من إبريل فى كل عام؛ لتدلل على تقديرنا لعطاء الشهداء من رجال القوات المسلحة الباسلة الذين جادوا ولا زالوا بأرواحهم فداءً لوطنهم، وروت دمائهم الطاهرة- عبر معارك التحرير- أرض الوطن وفى مقدمتها سيناء تلك التى تعطرت بخطى الأنبياء، وتشهد اليوم على أشرف البطولات الوطنية التى يخوضها رجال القوات المسلحة والشرطة فى العملية الشاملة «سيناء 2018»؛ لتطهير أرض سيناء الحبيبة، بل وتراب الوطن كله من دنس الإرهاب واقتلاعه من جزوره بإذن الله".



"حفظ الله قواتنا المسلحة درعا وسيفا للوطن.. ورحم شهدائها.. لتبقى مصر أبد الدهر- بعطاء أبنائها وتضحيات أبطالها- عزيزة آمنة وكل عام وسيادتكم بخير".