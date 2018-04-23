البورصة توقف التعامل على أسهم «البدر للبلاستيك»

أوقفت إدارة البورصة التعامل على أسهم شركة البدر للبلاستيك بدءا من جلسة اليوم، لحين إرسال قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة أمس.



وفي مطلع أبريل، وافق مجلس إدارة شركة مرسى علم للتنمية السياحية على شراء 68% من أسهم البدر للبلاستيك.



ويبلغ رأسمال البدر للبلاستيك 7.6 مليون جنيه، موزعًا على 7.65 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.



وفي فبراير الماضي، قالت سي آي كابيتال لإدارة الأصول إن الأهرام للطباعة والتغليف استحوذت على 32% من شركة البدر للبلاستيك.