«جوميا»: 197.9 مليون يورو قيمة التجارة الإلكترونية فى أفريقيا

قالت شركة جوميا، اليوم الإثنين، إن معدل التجارة الإلكترونية في أفريقيا نمى بشكل كبير خلال عام 2017، وبلغ معدل القيمة الإجمالية لبضائع جوميا في الربع الأخير من عام 2017 64.5% بقيمة 197.9 مليون يورو (بما يعادل + 113 % عملة ثابتة) ما يعد نسبة أعلى مقارنة بقيمة 120.2 مليون يورو للربع الأخير من عام 2016.



ورفعت جوميا عدد الطلبات بمعدل نمو من العام للعام YOY يبلغ أكثر من 94% في الربع الأخير من 2017.



كما شهدت جوميا زيادة في معدل القيمة الإجمالية للبضائع بمعدل 41،8 % من 357،5 مليون يورو في عام 2016 إلي 507 مليون يورو في عام 2017 (بما يعادل +79% عملة ثابتة) بفعل تحسن الظروف الإقتصاديةالكلية والظهور الأقوى لسوق العمل وزيادة عدد التجار النشطاء بالإضافة إلى المنتجات والخدمات المتوفرة.وتحاول جوميا أن تلبي جميع احتياجات عملائها في جميع الأنحاء مما يؤدي إلي زيادة قوية في معدل الطلبات وزيادة نسبة العملاء.



وأفاد كل من ساشا بونيونيك وجيرمي هودارا، المديرين التنفيذيين لشركة جوميا، "أننا قد حققنا تقدمًا كبيرًا في عام 2017 مع نمو كبير في التجارة بفضل الابتكارات التكنولوجية والطرق المتطورة في عرض البضائع والخدمات.



ويدل هذا النمو علي قوة تجارتنا ومتاجرنا والاستخدام المتزايد للخدمات الألكترونية بواسطة المستهلكين في جميع أنحاء أفريقيا.



كما أننا نشهد نتائج جيدة فيالإستراتيجية الخاصة بنالتطويرالنظام اللوجستي لديناوتحسين طرق الدفع، ولا يزال يستفاد عملاؤنا من الحصول علي خدمات رائعة ومنتجات عالية الجودة وتجربة متطورة وراحة هائلة أثناء التسوق عبر الإنترنت".



كما شهدت جوميا معدل زيارات يصل إلى 550 مليون في أفريقيا في عام 2017، ومن ضمن الأرقام غير المسبوقة في عام 2017؛ زيادة كبيرة في عدد المنتجات المتاحة علي الموقع من 50،000 في عام 2012 إلى أكثر من 5 مليون في عام 2017.



وشهدت جوميا نجاح كبير في فعالية البلاك فرايدي بأكثر من 100 مليون زيارةوحطمت جميع الأرقام القياسية لكافة المبيعات السابقة علي جميع الأصعدة (عدد العملاء الجدد، عدد الطلبات، عدد المنتجات المباعة، عدد زيارات).



وأطلقت الشركة تطبيقالدفع الخاص بها، JumiaPay، لتسهيل المعاملات بين التجار والمستهلكين وتقديم حلول تناسببعض الاحتياجات والمتطلبات المحلية.



وأطلقت شركة جوميا تطبيقًا للمستهلك للدفع عبر الهاتف (`Jumia One´)، ما يتيح للعملاء سهولة الوصول إلى الخدمات الرقمية كدفع الاشتراكات AirtimeDataوTv وغير ذلك من الخدمات.



وتعمل Jumia One على دمج الحلول الإلكترونية والمالية بشكل تدريجي لمساعدة المستهلكين في توفير الوقت والمال والوصول إلى مجموعة كبيرة من الخدمات المختلفة من خلال تطبيق واحد.



كما تم التعامل مع أكثر من 8 مليونشحنة من خلال منصة جوميااللوجستية، ما يعد إنجازًا فريدًا من نوعه حيث تتحكم الشركة بشكل كبير في خدماتها اللوجستية من خلال شبكة متكاملة من المزودين المحليين، وذلك باستخدام تقنيات جوميا وبياناتها.



كانت النسبة المعدلة EBITDA في عام 2017 نسبة سلبية تقدر ب 120.1 مليون يورو، بينما بلغت نسبة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك من معدل القيمة الإجمالية للبضائع أقل من 23.7% (مقارنة مع -25.5٪ للعام السابق)، ما يعكس استمرار الاستثمار في بناء المنظومة بالإضافة إلى الاستمرار في تحسين الكفاءة.