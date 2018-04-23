«عبد الغفار» يهنيء رئيس أركان القوات المسلحة بأعياد تحرير سيناء

هنأ وزير الداخلية اللواء، مجدى عبدالغفار، الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.



وأرسل "عبد الغفار" برقية تهنئة إلي "فريد" جاء فيها: "يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والثلاثين لتحرير سيناء، أن نعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن خالص الإعزاز والتقدير، وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد سائلين العلى القدير أن تظل قواتنا المسلحة درع الوطن وسيفه الحاسم، وأن يعيد علينا هذه الذكرى الخالدة ومصرنا فى عزة وريادة، وتلاحمنا جيشًا وشرطةً وشعبًا فى نمو وإزدهار، لتعلو رايتنا دائمًا خفاقة.



وكل عام وسيادتكم بخير.