بالصور.. «حاسبات ومعلومات المنيا» تُنظم مسابقة البرمجة

للمرة الثالثة علي التوالي تنظم كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنيا مسابقة البرمجة "ACM Sa3edy" علي مستوي الجمهورية والتي أطلق بدء فعالياتها الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا، والدكتور عبد المجيد أمين عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، بمشاركة 7 جامعات هي "المنيا - بني سويف - أسيوط وبنها - عين شمس - جنوب الوادي - الفيوم".



وأوضح الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، بأن مسابقات فريق "ACM"، ساهمت في تحسين مسار طلبة الحاسبات والمعلومات ورفع كفاءتهم في حل المشكلات البرمجية والتي يعتبر عامل هام لتميز خريج كلية الحاسبات وتوفير فرصة عمل متميزة له في سوق العمل، مشيرًا بأن مسابقة "ACM" صعيدي عبارة عن 12 مسألة برمجية ويسمح للمتسابقين بالحل باستخدام واحدة من اللغات البرمجية وهي آل C وC++ وJava ويتم تقسيم الطلاب من الجامعات المختلفة إلي فرق طلابية كل فرقة تشتمل علي 3 طلاب وتستمر فعاليات المسابقة 5 ساعات بعدها يتم التحكيم وإعلان أسماء الفائزين.



وأضاف الطالب أحمد محمد الشافعي بالفرقة الرابعة بكلية الحاسبات ورئيس فريق "ACM"، بأن الفريق أنشأ منذ سبعة سنوات وتعد المسابقة الأكبر علي مستوي صعيد مصر في مجال حل المشكلات البرمجية؛ حيث قدمت وزارة الصناعة تدريبات لكل المتسابقين ويدعم المسابقة مصر الخير، كما يساعد رئيس الفريق 3 مساعدين من طلاب الكلية هم علاء دردير بالفرقة الثالثة بحاسبات المنيا ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ومريم أشرف بالفرقة الرابعة وعبد الله محمد زين بالفرقة الرابعة.