وزير الداخلية يهنئ الرئيس بأعياد تحرير سيناء

بعث اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، برقية تهنئة، للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء السادس والثلاثين.



وجاء نص البرقية كالتالي:



"فى ذكرى الأعياد، تتهادى الأمنيات، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والثلاثين لتحرير سيناء؛ يسعدنى، بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن هيئة الشرطة، أن أعرب لسيادتكم عن خالص التهنئة بهذه الذكرى الخالدة".



"يأتى احتفالنا هذا العام متزامنا مع احتفال شعب مصر العظيم بتولى سيادتكم المسئولية لفترة رئاسية ثانية، ونحن فى هذه المناسبة نعاهدكم على الولاء والفداء، دروعًا؛ للدفاع عن أمن الوطن أوفياء؛ نزود فى سبيل إرساء قيم العدل والمساواة والنقاء، ونعمل على تأمين المسيرة الوطنية نحو التقدم والإزدهار والنماء؛ لتبقى مصر بقيادتكم وتلاحم شعبها مع جيشها وشرطتها، نفحة سمو وإسعاد أودعها الخالق بين العباد لتعلوا رايتها خفاقة دائما فى السماء".



"حفظكم الله وسدد خطاكم، وجعل نصرته لكم غالية، وإرادتكم للأخذ بزمام الرقى لمسيرة الوطن حاضرة ونافذة، ووكل عام وسيادتكم بخير".