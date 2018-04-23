«أوراسكوم كونستراكشون» تنتهى من مشروع «ناتوجزولين»

قالت إدارة البورصة، إن شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد كشفت عن الانتهاء من تنفيذ أعمال مشروع (Natgasoline) ناتوجزولين أكبر مصنع لإنتاج الميثانول بالولايات المتحدة الأمريكية.



وأوضحت الشركة في إفصاحها للبورصة، أن الطاقة الإنتاجية للمشروع الذي يقع في مدينة بيومنت بولاية تكساس تصل إلى 1.75 مليون طن متري سنويا.



وفي أغسطس الماضي، انتهت تابعة لأوراسكوم كونستراكشون ليميتد من إنشاء أكبر مجمع سكني للطلاب في الولايات المتحدة الأمريكية.



وحققت الشركة أرباحًا بلغت 85.1 مليون دولار خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 53 مليون دولار في 2016.



ويبلغ رأسمال الشركة 116.7 مليون جنيه، موزعا على 116.7 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.