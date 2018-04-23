القاهرة : الإثنين 23 أبريل 2018
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تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
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03:37 م

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة
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ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان
03:14 م

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة
02:35 م

«عريقات»: «لو كان أحمد ياسين بيننا لشارك فى اجتماع المجلس الوطني»
01:59 م

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01:44 م

بالأرقام.. تفاصيل مشروع تطوير مستشفى الإسماعيلية العام
12:39 م

رئيس وزراء اليابان يثير أزمة بسبب «قُربان» ضريح ياسوكوني
تقارير ومتابعات
الإثنين 23/أبريل/2018 - 10:54 ص

كيف يمكن أن تحصل على رحلة جوية بسعر رخيص دون خداع؟

كيف يمكن أن تحصل
وكالات
dostor.org/2139730

عند التخطيط لعطلة هذه الأيام؛ يتوجه أغلبنا إلى مواقع مقارنة الأسعار لحجز الرحلة الجوية، في حين أن هذه المنصات يمكن أن تساعد المرء في العثور على أرخص رحلة ممكنة، وإلقاء الضوء على الخيارات المتاحة مثل محطات التوقف في الرحلة وأوقات الربط، والتي لن توفر دائما لك الكثير من الأموال.

ويقول الخبراء إنه بالإمكان فعليا توفير المزيد من الأموال بشراء التذكرة مباشرة من موقع شركة الطيران.

وعلى سبيل المثال، يمكن أن تسفر صفقة في درجتي رجال الأعمال أو الأولى، عن أكبر توفير للمسافر، ولكن نادرا ما تظهر هذه الأسعار في نتائج بوابات البحث، أو إذا ما ظهرت فستكون مطمورة وسط خيارات الدرجة الاقتصادية.

وقد تعرض أيضا مواقع خطوط الطيران صفقات أخرى لا تظهر ببساطة في بوابات البحث، وبشكل عام، هناك القليل من الأسعار المميزة للحجز عبر بوابات البحث؛ نظرا لأن الأسعار الرخيصة التي ستظهر في محرك بحثك ستكون دائما على الأغلب متوفرة على الموقع الفعلي لشركة الطيران.

حتى أن البوابات يمكن أن تكون خادعة؛ فإن الأسعار التي تظهرها، غالبا لا تشمل الأمتعة المسجلة واختيار المقاعد وغيرها من التكاليف الإضافية.

وإذا قررت- فيما بعد- أن تجلب أمتعة جرى تسجيلها على رحلة تم حجزها عبر بوابة؛ فيمكن أن تجد نفسك مدينا بتكلفة تتجاوز تلك التي دفعتها لشركة الطيران، غير أن بوابات البحث تكون مفيدة بالفعل في مراحل التخطيط الأولى للعطلة، إذا كنت مثلا تريد معرفة أي شركة طيران تحلق في مسارك المرغوب وفي أي أيام، وهي بذلك تساعدك في اتخاذ القرار فيما إذا كنت ترغب في توفير بعض الأموال باختيار رحلة تقف في المنتصف، وإذا اخترت بعناية وخططت مسبقا، فيمكن أن تكون المحطات الوسطى جزءا من متعة الرحلة.

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