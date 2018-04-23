«التموين»: أرصدة القمح تكفى لإنتاج الخبز المدعم حتى منتصف يوليو

قال فرج خيري مدير عام إدارة الحاصلات الزراعية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الأرصدة الاستراتيجية من القمح آمنة في ظل توافر كميات كبيرة من المستورد تكفى احتياجات البلاد من الخبز المدعم حتى منتصف يوليو المقبل، بجانب الكميات التي تتعاقد عليها الهيئة العامة للسلع التموينية بصفة مستمرة من مختلف المناشئ المصدرة للقمح وفقا لأعلى المواصفات القياسية.



وأوضح خيري في تصريحات صحفيه له، اليوم الإثنني، أن كميات القمح المحلي التي يتم توريدها لمصلحة وزارة التموين منذ منتصف أبريل الجارى تزيد من حجم الأرصدة الآمنة من القمح في ظل ارتفاع مؤشرات التوريد من قبل مزارعي القمح لاستهداف ما يقرب من 3.5 مليون طن من القمح المحلي خلال الموسم الجارى، الذى يستمر حتى منتصف يوليو المقبل طبقا لمؤشرات التوريد.