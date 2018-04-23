إخماد حريق ناتج عن تسرب نفطي في الكويت

أعلنت الإدارة العامة للإطفاء بالكويت، أن فرقها والأخرى التابعة لشركة «نفط الكويت» أخمدت حريقًا، نشب- فجر اليوم- إثر تسرب نفطي في منطقة المقوع، دون وقوع أي إصابات.



وقال نائب المدير العام لشئون المكافحة، اللواء جمال البليهيص- في بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في «الإطفاء»- إن مركزي إطفاء «الأحمدي» و«مبارك الكبير» للمواد الخطيرة، تعاملا مع الحريق بالتعاون مع فرق الإطفاء التابعة لشركة نفط الكويت، وفقا للخطط والإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.



وأكد أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات، كما أن عمليات الإنتاج في الشركة لم تتأثر نتيجة له، لافتا إلى أن الفرق المعنية بإدارة الحادث مستمرة في مراقبة الوضع، ولم يتم رصد أي مخاطر أو غازات تؤثر على السلامة العامة في المناطق المحيطة.



من جانبها، أكدت شركة نفط الكويت- في بيان لها- أن عمليات إنتاج النفط تسير بشكل طبيعي، وأن الحريق نشب نتيجة تسرب نفطي في منطقة المقوع، ولم يسفر عن أي قراءات لتسربات الغاز في المنطقة، مشددة على أن التسريب والحريق لم يشكلا أي خطورة على صحة المواطنين والعاملين.