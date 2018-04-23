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الإثنين 23/أبريل/2018 - 10:53 ص

نبيل عمرو: مقاطعة الجبهة الشعبية ستضعف المجلس الوطني القادم

نبيل عمرو
نبيل عمرو
مروة عنبر
dostor.org/2139727

قال عضو المجلس الوطنين وعضو المجلس المركزي الفلسطيني، نبيل عمرو، إن مقاطعة الجبهة الشعبية وعدم مشاركتها في جلسات المجلس الوطني، الذي سيعقد نهاية أبريل الجاري برام الله، سيضعف المجلس القادم، وسيقلل من التمثيل الفلسطيني داخل المجلس.

وأضاف «عمرو» في تصريحات صحفية، أن المجلس الوطني يكتسب أهميته مثل منظمة التحرير من الإجماع، ولكن هذا لا يؤثر على شرعية منظمة التحرير، ولا يؤثر على صورتها في نظر العالم كممثل وحيد للشعب الفلسطيني.

وقال «عمرو»: «إننا نأمل من الذين أعلنوا المقاطعة أن يغيروا موقفهم، وأن يكونوا داخل المجلس لا خارج المجلس الوطني لأن الحديث من خارج الإطار أضعف من الحديث داخله، وهذه قضية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار».

وأوضح «عمرو» أن الجبهة الشعبية أكدت أنها لن تدخل في أي إطار موازي لمنظمة التحرير، كما أنها ستكون ملتزمة بمنظمة التحرير حتى مع مقاطعة المجلس الوطني، مشيرًا إلى إمكانية طرح أطر موازية للمجلس هو أمر خطير للغاية ولن تنجح.

وتابع: «أنصح الأخوة في حماس الذين سربوا خبر بهذا المعنى أن لا يدخلوا بهذا الأمر لأن حماس لها شروط كي تلتحق بمنظمة التحرير، وهناك إمكانية لبحث هذه الشروط وتلبيتها في المجلس القادم، فلماذا إغلاق الطريق بعمل مجلس موازي يضر بالشعب والقضية الفلسطينية وبتمثيل الشعب الفلسطيني، لذلك أعتقد أن حماس غير جادة بهذا الأمر».

وشدد «عمرو» على ضرورة ألا يؤجل انعقاد المجلس الوطني في 30 أبريل الجاري، قائلًا: « أتوقع أن يكون هناك اسحابات فردية لبعض الأفراد من أعضاء المجلس الوطني، لأسباب منها التضامن مع الجبهة الشعبية وشخصيات أخرى لها ملاحظاتها».

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