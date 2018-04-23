عرض فتاة على الطب الشرعي بعد اغتصابها بالهرم

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بعرض فتاة تعرضت للاغتصاب على يد عاطلين بالهرم، على الطب الشرعى، لتوقيع الكشف عليها، وطلبت تقرير وافٍ حول حالتها.



تلقى الرائد محمد الصغير، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغًا من الأهالى بحدوث مشاجرة بين شخصين، وإصابة أحدهما بجروح بالغة فى منطقة البطن بسلاح أبيض.



تبين من خلال التحريات، أن المجنى عليه اعتدى جنسيًا على ابنة المتهم 17 عامًا، وتعمل بائعة مناديل، ما دفعه للتشاجر معه، وإصابته بجرح فى البطن، انتقاما منه على فعلته.



وبمناقشة المجني عليها، أكدت أن الشاب المتهم باغتصابها أجبرها على التحرك معه بمشاركة صديقه تحت تهديد سلاح أبيض فى ساعة متأخرة من الليل، واقتادها إلى منطقة نائية أسفل كوبرى المريوطية، وتناوبا اغتصباها.