«مطاحن شمال» تستعد لمناقشة الموازنة التقديرية لـ 2018-2019

قالت إدارة البورصة إن شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة ستعقد الجمعية العامة العادية، في 15 مايو المُقبل؛ للنظر في الموازنة التقديرية للعام المالي 2018-2019.



وقالت الشركة، في إفصاحها للبورصة، إن العمومية العادية ستنظر أيضًا في تعديل الموازنة التقديرية للعام المالي الجاري.



ومن المقرر أن تناقش تشكيل مجلس إدارة الشركة، وانتخاب عضو غير متفرغ، ممثلًا للقطاع الخاص والأفراد المساهمين.



وتستهدف الشركة تحقيق أرباح خلال العام المالي المُقبل بقيمة 33.2 مليون جنيه، مقابل أرباح متوقعة تبلغ 28.1 مليون جنيه عن العام المالي 2017-2018.



وتبلغ الإيرادات المستهدفة للعام المالي 2018-2019 نحو 725.99 مليون جنيه، مقارنة بإيرادات قدرها 2.19 مليار جنيه، على أساس سنوي.



كما تشمل المستهدفات توزيع أرباح عن العام المالي المقبل بقيمة 18.72 مليون جنيه على المساهمين، مقارنة بمستهدف توزيع للعام المالي الجاري يبلغ 13.9 مليون جنيه.



يذكر أن المؤشرات المالية للشركة أظهرت خلال الثمانية أشهر المنتهية في فبراير 2018، ارتفاع أرباحها بنسبة 28.6% لتبلغ 44.15 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 34.34 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي السابق.



وخلال النصف الأول من 2017-2018 ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 67% لتبلغ 25.9 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 15.5 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي السابق.



وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 418 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 782.9 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016-2017.



ويبلغ رأسمال الشركة 107 مليون جنيه، موزعًا على 10.7 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد.