استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف مدفعي شمال قطاع غزة

4 بوسترات دعائية منفردة لأبطال مسلسل «ليالى أوجينى»

طرحت شركة "بى لينك"، المملوكة للمنتج محمد مشيش، عددًا من البوسترات الدعائية لأبطال المسسلسل الدرامي "ليالي أوجيني"، والمقرر عرضه خلال المارثون الرمضاني المقبل. وظهر على البوسترات الدعائية كل من، ...