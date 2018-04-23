الإثنين 23/أبريل/2018 - 09:32 ص
استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف مدفعي شمال قطاع غزة
مروة عنبر
dostor.org/2139609
استشهد شاب فلسطيني، منذ قليل، وأصيب عدة مواطنين في قصف مدفعي شرق بيت لاهيا شمال قطع غزة.
سنوافيكم بالتفاصيل.
استشهد شاب فلسطيني، منذ قليل، وأصيب عدة مواطنين في قصف مدفعي شرق بيت لاهيا شمال قطع غزة.
سنوافيكم بالتفاصيل.
طرحت شركة "بى لينك"، المملوكة للمنتج محمد مشيش، عددًا من البوسترات الدعائية لأبطال المسسلسل الدرامي "ليالي أوجيني"، والمقرر عرضه خلال المارثون الرمضاني المقبل. وظهر على البوسترات الدعائية كل من، ...
تعاقد المطرب أحمد سعد مع شركة "مزيكا" للإنتاج الغنائي لمالكها محسن جابر، لتولي مهمة إنتاج ألبوماته الغنائية وكليباته الجديدة، حضر توقيع العقد زوجته الفنانة سمية الخشاب. في سياق مختلف، تعاقد سعد مع ...