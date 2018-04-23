«التضامن»: توصيل الغاز للأسر الفقيرة بالتعاون مع «البترول»

أكدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أهمية مشروع توصيل الغاز للأسر الأكثر احتياجا بالتعاون مع وزارة البترول وشركاء التنمية كأحد سبل توفير متطلبات الحماية الاجتماعية للفئات غير القادرة.



وأوضحت "والى"، خلال فعاليات مؤتمر الإعلان عن تفاصيل المشروع المشترك الذى يموله الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولى للمساهمة في توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل بالمناطق الأكثر احتياجا، أن دور وزارة التضامن يتمثل في تحديد الأسر المستحقة للدعم المالى في هذا الخصوص بالمناطق الأكثر احتياجا من خلال إجراءات تعمل عليها الوزارة لاستهداف هذه الأسر وإجراء بحث اجتماعى وإعداد خرائط وقواعد بيانات بالمناطق غير القادرة.