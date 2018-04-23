المفوض الأوروبى للطاقة: مستمرون فى دعم مصر

أشاد المفوض الأوروبى للطاقة والمناخ ميجيل أرياس كانيتى، بالتطور الهائل والتقدم الملموس الذى شهده قطاع الطاقة في مصر، مشيرا إلى أن الغاز الطبيعى يلعب دورا محوريا في مشهد الطاقة في مصر.



وأكد "ميجل"، التزام الاتحاد الأوروبى بمواصلة تقديم الدعم لمصر في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وبخاصة في قطاع الطاقة من خلال إتاحة الدعم المالى والفنى لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في هذا القطاع الحيوى.



وأضاف أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى في قطاع الطاقة سيتطور بشكل أسرع خلال الفترة المقبلة في ضوء توقيع مذكرة تفاهم خلال زيارته للقاهرة بشأن الشراكة الاستراتيجية في مجالات الطاقة.



جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر الإعلان عن تفاصيل المشروع المشترك الذى يموله الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولى للمساهمة في توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل بالمناطق الأكثر احتياجا.