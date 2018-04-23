القاهرة : الإثنين 23 أبريل 2018
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الإثنين 23/أبريل/2018 - 09:17 ص

تباطؤ حركة المرور بمحاور وميادين الجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2139598

شهدت محاور وميادين القاهرة والجيزة، تباطؤ حركة سير السيارات بسبب زيادة الأحمال، ووقت دخول الموظفين والطلاب لأماكن عملهم وللجامعات، في ظل تواجد أمني مكثف.

ورصدت غرف عمليات المرور، مخالفات عدة في الذروة الصباحية، عن طريق كاميرات المراقبة، وتم التعامل معها على الفور.

وظهرت كثافات متقطعة بشارع الجلاء في الاتجاهين من الإسعاف إلى رمسيس، والعكس، وكثفت إدارة مرور القاهرة من انتشار الخدمات لتسيير الحركة.

ويشهد كوبري 6 أكتوبر تباطؤ فى حركة سير السيارات، بالاتجاه القادم من المهندسين وحتى مدينة نصر، وكذلك من الجيزة اتجاه وسط البلد واصطفت السيارات أعلى كوبري 15 مايو بالاتجاه للقادم من شارع جامعة الدول وفي طريقه إلى منطقة الإسعاف، وكذلك الأمر المتجه من ميدان مصطفى محمود.

وظهر بشارع محور 26 يوليو أمام القادم من مناطق أكتوبر وفي طريقه إلى الجيزة، وأعلى ميدان لبنان، كثافات مرورية متقطعة في حركة السيارات.

وشهد ميدان مصطفى محمود انسيابا في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبري 15 مايو في ظل تواجد مروري، في حين تظهر بعض الكثافات المتقطعة بالطريق الدائري، بنفق السلام اتجاه القاهرة الجديدة ونزلة طريق مصر - الإسكندرية الزراعي.

وظهرت كثافات مرورية متوسطة، في كورنيش النيل من أبراج النيل إلى وسط البلد وسط البلد إلى الدائري ومن الدائري إلى المعادي وشارع قصر العيني ونفق الأزهر، وكثافات متحركة للمتجه من صلاح سالم اتجاه ميدان الأوبرا، وكثافات مرورية بشوارع الهرم وصولا إلى قسم الطالبية وتباطأت حركة السيارات حتى شارع نصر الدين ونزلة جامعة القاهرة.

كما ظهرت كثافات مرورية بشارع فيصل، من الطالبية وصولا إلى مطلع كوبري فيصل وصولا إلى ميدان الجيزة بسبب أعمال كوبري الجيزة المعدني، وكذلك الأمر في شارع السودان وصولا إلى شارع جامعة الدول وحتى إمبابة.

وتكرر الأمر بشارع التحرير وميدان المساحة وصولا إلى ميدان الجلاء وحتى كوبري قصر النيل، وكذلك بمحور 26 يوليو أمام القادم من أكتوبر وفي طريقه إلى ميدان لبنان، كذلك الأمر في شارع فيصل وصولا إلى محطة مترو جامعة القاهرة.

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