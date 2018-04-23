«الملا»: جزء من منحة الاتحاد الأوروبى لإصلاحات سوق الغاز المصرى

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 68 مليون يورو لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، تشمل تقديم الدعم الفنى لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في سوق الغاز المصرى من خلال دعم جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز الذى تم إنشاؤه مؤخرا ككيان مستقل ما يسهم في المضي قدما نحو تحرير سوق الغاز وجذب استثمارات جديدة هائلة في أنشطة الغاز الطبيعى.



وأوضح "الملا"، أن المنحة تتضمن تقديم الدعم لإنشاء نظام تخطيط موارد المؤسسة المعروف باسم ERP وذلك في الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" الذى يعد أحد الدعائم الرئيسية لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول بهدف ربط القطاع بالكامل ككيان واحد لتسهيل عمليات اتخاذ القرار.



جاء ذلك خلال حضور الوزير لفعاليات مؤتمر الإعلان عن تفاصيل المشروع المشترك الذى يموله الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولى للمساهمة في توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل بالمناطق الأكثر احتياجا.