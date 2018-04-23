عضو كنيست: كان يجب إطلاق النار على «التميمى».. وآخر يرد: أنت متسلط

قال عضو الكنيست المتطرف بتسالئيل سموتريتش فى تصريحات صحفية، إنه كان من المفترض أن تتعرض عهد التميمي لإطلاق النار بدلا من السجن.



وفي تغريدة على حسابه بموقع تويتر، قال سموتريتش "في رأيي، كان عليها أن تصاب برصاصة، على الأقل في ركبتها، مما كان سيضعها في الإقامة الجبرية مدى الحياة".



من جانبه، رد عضو الكنيست ميخائيل روزين عن حزب ميرتس اليساري، على سموتريتش بتغريدة على صفحته الشخصية.



وقال روزين "عار عليك، الأسبوع الماضي، مستوطنون إسرائيليون ألقوا الحجارة نحو جنود في الجيش الإسرائيلي، هل ردوا عليهم بإطلاق النار؟"، واصفا إياه باللص المتسلط.