وزير البترول: 500 ألف أسرة تستفيد من منحة الاتحاد الأوروبى

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن وزارة البترول تستهدف التوسع في مد شبكات الغاز الطبيعى لتغطى جميع مناطق الجمهورية استكمالًا لبرنامج عملها الطموح، مؤكدا ما توليه الدولة من أهمية قصوى لمشروع توصيل الغاز للمنازل باعتباره مشروعا قوميا استراتيجيا يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى الحياة للمواطنين من خلال ما يتميز به من خدمة حضارية وفوائد اقتصادية وبيئية متعددة يستفيد منها الدولة والمواطنون على حد سواء.



وشدد «الملا» على أهمية الشراكة والعمل مع شركاء التنمية لمصر من المؤسسات الدولية المانحة في تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل من خلال مساهمتها في توفير جانب من التمويل اللازم للتنفيذ متمثلًا في تقديم منحة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 68 مليون يورو التي تغطى نواحى عديدة في مقدمتها توفير جانب من رسوم توصيل الغاز لمنازل الأسر الأكثر احتياجا إذ سيستفيد منها ما يقرب من 500 ألف أسرة من ذوى الدخول المنخفضة وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.



جاء ذلك خلال حضور الوزير فعاليات مؤتمر الإعلان عن تفاصيل المشروع المشترك الذى يموله الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولى للمساهمة في توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل بالمناطق الأكثر احتياجا.