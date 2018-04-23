اليوم.. «اقتصادية النواب» تناقش موازنة وزارة قطاع الأعمال

تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الإثنين، موازنة وزارة قطاع الأعمال العام والهيئات والجهات التابعة لها، وهي ديوان عام الوزارة، ومركز معلومات قطاع الأعمال العام، ومركز إعداد القادة لإدارة الأعمال.



كما تناقش اللجنة، في اجتماع آخر، مساء اليوم، موازنة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئات والجهات التابعة لها، وهي الديوان العام، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، ومعهد الخدمات المالية، وصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد، والصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع.