بالأسماء.. إصابة 11 شخصًا بينهم 9 معلمات في حادث بالوادي الجديد

أصيب 11 شخصًا- بينهم 9 معلمات- في حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وملاكي، منذ قليل، وقع بالقرب من قرية بورسعيد على طريق "الخارجة- باريس" بمحافظة الوادي الجديد.



اللواء عبد الرحمن شحاتة، مدير الأمن، تلقى إخطارا من إدارة النجدة يفيد بتصادم سيارة "ميكروباص" تقل "مُدرِّسين" من مدينة الخارجة لمدارسهم بإدارة باريس التعليمية، بالملاكي، ما أسفر عن إصابة كل من: "ابتسام السيد سليم، سناء سناء مرزوق سعيد، منى عبد النبي محمد، أمنة بهي الدين أحمد، زينب محمد محمد، أميرة عبد الهادي، أنعام عبد الراضي جابر، سامية محمد نجيب، إيمان عثمان مجيد".



كما أصيب قائدي المركبتين، وهما، "سعيد محروس ساسي" قائد الملاكي، و"علي عبد الرحيم" للميكروباص، وجرى نقلهم جميعًا إلى مستشفي الخارجة العام لتلقي العلاج.



وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.