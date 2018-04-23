القاهرة : الإثنين 23 أبريل 2018
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سياسي
الإثنين 23/أبريل/2018 - 09:06 ص

«القاضى» يطالب الحكومة بزيادة موازنة «البحيرة»

النائب عصام القاضي،
النائب عصام القاضي، عضو مجلس النواب
عائشة حسن
dostor.org/2139587

قال النائب عصام القاضي، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، إن الحكومة يجب عليها أن تراعي عند تحديد ميزانية المحافظات قيمة الدخل الذي توفره كل محافظة للخزانة العامة للدولة، حتى تكون الاحتياجات متواكبة مع إجمالي الدخل الخاص بالمحافظة، وتكون للمحافظة نسبة محددة منه.

وأوضح القاضي، لـ«الدستور»، أنه من الظلم أن تتساوى محافظة دخلها يتعدى المليارات مع أخرى لا يتجاوز ملايين، مطالبا بزيادة موازنة محافظة البحيرة.

وأشار إلى أن النواب يعقدون اجتماعات فى الفترة الحالية قبل بدء مناقشة الموازنة بشكل رسمي في البرلمان، للاتفاق على قيمة الزيادة، وما ورد بالموازنة العامة الجديدة مقارنة بالموازنة الحالية.

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