نائب الفيوم: طالبنا المحافظ بالتمسك بدعم إضافي في الموازنة الجديدة

طالب النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بميزانية خاصة بمحافظة الفيوم في الموازنة العامة الجديدة 2018-2019، لا تقل عن ٤٠٠ مليون جنيه.



ولفت إلى أن النواب عقدوا اجتماعًا مع المحافظ وأكدوا ضرورة التمسك بطلب دعم إضافى فى الموازنة الجديدة، نظرًا لأن المحافظة ظلت مهمشة كثيرًا ولم يتم الاهتمام بمشروعات البنية التحتية، مثل شبكات الصرف الصحي، والمدارس.



وتابع: «فشل الأجهزة الإدارية المتحكمة فى المحليات فى توزيع الميزانية بشكل صحيح وحسن استغلالها، جعل الأمور تسير للخلف وليس للأمام».