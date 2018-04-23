بالصور.. مدير شرطة النقل يفاجئ الخدمات بالمترو والسكك الحديد

أجرى اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، جولة مفاجأة على الخدمات المعينة على إدارة شرطة السكة الحديد، بمحطتي "الجيـزة، والقاهرة"، وكذلك إدارة شرطة مترو الأنفاق بمحطتي "ساقية مكي، والشهداء"؛ وذلك لمتابعة الحالة الأمنية.



استهدفت الجولة التأكد من تنفيذ الخطط الأمنية، والتنبيه بشدة اليقظة وتفعيل أجهزة الكشف عن المفرقعات "X. RAY" وبوابات الكشف عن المعادن.



وشدد "قاسم" على جميع الخدمات بضرورة إلمامهم بالمهام الموكلة إليهم، وعلى فحص أمتعة المواطنين المترددين على المحطات وحسن معامتهم، وضرورة اليقظة التامة، وارتداء الصديري الواقي، واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة.



وأكد ضرورة مداومة مرور خبراء المفرقعات بصفة مستمرة لتعقيم المحطات والمترددين عليها، وعدم الدخول دون تفتيش لهم وللحقائب المشتبه بها، مع مراعاة الحرم الآمن للمحطة، وتحقيق الاشتباه السياسي والجنائي.