«الملا»: توصيل الغاز الطبيعى لـ8.6 مليون وحدة سكنية

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الغاز الطبيعى يعد مصدر الطاقة الأولية الأمثل لتلبية جانب كبير من الطلب المحلى على الطاقة إذ تزايد الاعتماد على استخدام الغاز في جميع القطاعات الحيوية في مصر وفى مقدمتها الكهرباء والصناعة والنقل والبتروكيماويات والقطاع المنزلى.



جاء ذلك خلال حضور الوزير فعاليات مؤتمر الإعلان عن تفاصيل المشروع المشترك الذى يموله الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولى للمساهمة في توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل بالمناطق الأكثر احتياجا وذلك بالتعاون مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» تحت شعار «نحو طاقة نظيفة من أجل المصريين جميعا»، إذ حضر المؤتمر ميجيل إرياس كانيتى، مفوض الاتحاد الأوروبى للطاقة والمناخ، الذى يزور القاهرة حاليّا والدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، وستيفانى لانفرانشيه، مدير وكالة التنمية الفرنسية بمصر.



وأضاف «الملا» أن قطاع البترول يمضى بقوة في تنفيذ استراتيجيته للتوسع في توصيل الغاز الطبيعى إلى أكبر عدد من الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية، موضحا أنه تم توصيل نحو 8.6 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط عام 1980 وحتى الآن، لافتا إلى أن نحو 30% من إجمالى الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز لها قد تم إنجازه خلال السنوات الأربع الماضية بواقع 2.7 مليون وحدة سكنية خلال تلك الفترة.